5種のワッパーセットが最大30％オフ300円引きに！バーガーキング「ワッパー祭り」開催
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパーチーズ セット』『ダブルワッパーチーズ セット』『スモーキーBBQワッパーセット』『テリヤキワッパーセット』『スパイシーワッパーセット』の対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催する。
■5種のワッパーセットが最大30％オフ300円引きに
バーガーキングはおかげさまで300店舗突破、そして2022年7月〜2025年9月の39か月連続で既存店売上高が前年比を上回り、継続した成長を続けている。いつもバーガーキングをご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパーセットが5日間限定で各日14時から、通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめるお得なクーポンを公式アプリにて配信する。
対象商品は、バーガーキング自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパーチーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパーチーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー』、旨辛スパイシーソースが食欲をそそる『スパイシーワッパー』のセット5種です。店内飲食・テイクアウトどちらも利用できる。
この機会にバーガーキング公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパーセットが通常価格より最大30％オフの300円引きで楽しめるお得なクーポンを利用して「ワッパー祭り」を楽しもう。
■「ワッパー祭り」キャンペーン概要
対象商品5種のワッパーセットを通常価格より最大30％オフの300円引きでご提供するクーポンを、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング公式アプリにて配信する。
対象商品：ワッパーチーズ セット
価 格：990円→690円（300円引き）
対象商品：ダブルワッパーチーズ セット
価 格：1,340円→1,040円（300円引き）
対象商品：スモーキーBBQワッパーセット
価 格：970円→670円（300円引き）
対象商品：テリヤキワッパーセット
価 格：970円→670円（300円引き）
対象商品：スパイシーワッパーセット
価 格：970円→670円（300円引き）
〈注意事項/利用条件〉
※クーポンのご利用には、バーガーキング公式アプリのダウンロードと会員登録が必要。
※既にアプリ会員の方も割引が適用される。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）付き。サイズの変更はできない。
※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンを利用できる。
※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号を伝え、会計窓口にてQRコードを従業員に提示する。
※クーポンは各日14時以降に利用する。
※クーポンは各日14時以降表示される。
※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がある。
※1会計3セットまで利用できる。
※他の割引サービスとの併用はできない。
※一部店舗では取り扱っていない。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある。
※デリバリーでは承っていない。
※クーポン内容の変更は承っていない。
※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がある。
※金額は全て総額表示（税込み価格）。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある。
※画像はイメージ。
※下記店舗では、「ワッパー祭り」キャンペーンを実施していない。予めご了承のこと。
バーガーキング東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
