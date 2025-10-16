レアアース（希土類）生態系を掌握した中国が重レアアース7種に続いてレアアース生産設備までも輸出統制対象に追加し、韓国国内の中小企業が悲鳴をあげている。レアアース加工装備の90％は中国産であり、国内関連企業は代替財を確保できない場合、工場を停止しなければいけない状況だ。業界によると、中国商務省が9日に発表した「一部レアアース装備および原副資材関連品目に関する輸出統制決定」にはレアアースの生産・加工に使用