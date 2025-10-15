娘を虐待した男を殺害して起訴されたＡ・スペンサーさんが保安官選への出馬を表明した/From Aaron Spencer for Lonoke County Sheriff（ＣＮＮ）自身の１０代の娘を虐待したとされる男を殺害した米アーカンソー州の父親が、郡保安官選への出馬を表明した。娘を守れなかった司法制度を正すために立候補したと述べている。アーロン・スペンサーさんは昨年１０月、当時１３歳だった娘を性的虐待したとして告発されていた男を射殺した