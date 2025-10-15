´Ú¹ñ¤ÎÊÝ¼é·Ï¾¯¿ôÌîÅÞ¡Ö²þ³×¿·ÅÞ¡×¤ÎÍû½Ó¼â¡Ê¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥½¥¯¡ËÂåÉ½¤Ï10·î13Æü¡¢¹ñ²ñË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñÀ¯´Æºº¤ÇÌµ½êÂ°¤Î¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ç¥¯¥¸¥óµÄ°÷¤¬¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ÇÂçË¡±¡Ä¹¡ÊºÇ¹âºÛÄ¹´±¡Ë¤ò¡Ö¿ÑÃ¤ÏÁÍð¡ÊÊ¸Ï½¡¦·ÄÄ¹¤ÎÌò¡Ë¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿Ë­¿Ã½¨µÈ¤ËÎã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤·¤Æ¡ÖË­¿Ã½¨µÈ¤È¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ÇÂçË¡±¡Ä¹¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°Â½Åº¬¤òË­¿Ã½¨µÈ¤È´ª°ã¤¤¡Ä´Ú¹ñ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ëÂç±ê¾åÍû½Ó¼âÂåÉ½¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î