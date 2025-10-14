新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11日、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』#７を放送した。『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、本番組で披露するエピソー