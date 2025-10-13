50ºÐ¤Ç²È¤¸¤å¤¦¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¤¹¤Ã¤­¤ê²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¸¶ÅÄ¤µ¤è¤µ¤ó¡Ê¸½ºß60Âå¡Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÌîºÚ¼¼¤Î»È¤¤Êý¤òÎã¤Ë¡¢¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤ÆÌá¤·¤ä¤¹¤¤¼ýÇ¼½Ñ¤ä¡¢ÌîºÚ¼¼¤Î¼ýÇ¼¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£Ãµ¤·¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ýÇ¼¤È¤Ï¡©¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌîºÚ¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤­¤¿ÌîºÚ¤¬Ãµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÌîºÚ¼¼¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤éÄì¤Î