10月10日、北朝鮮では、「朝鮮労働党創立80周年慶祝閲兵式」という名の軍事パレードが行われた。会場となった金日成広場では、花火で「80」という数字を彩るという演出もなされた。壇上から、軍事パレードを見守った北朝鮮の最高指導者、金正恩総書記は「われわれの革命武力が国際正義と真の平和のために海外戦場で発揮した英雄的戦闘精神と達成した勝利は、党の意図と意志で成長した我が軍の思想的・精神的完璧さを遺憾なく示した