乾燥が気になるこれからの季節。かかとは見えない部分とはいえ、しっかりケアしておきたいですよね。先日、ダイソーでぴったりな商品を発見しました！素材に秘密があり、履くだけで保湿効果を促してくれるグッズ。いつものケアにプラスするだけなので楽ちんです！300円ですが、むしろお得に感じるほど優秀ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：おうちケアシェニールオープントゥソックス（かかとジェル）価格：￥