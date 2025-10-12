履くだけでいいの？むしろ300円がお得に感じる！ズボラさんも楽にケアできる100均靴下

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：おうちケアシェニールオープントゥソックス（かかとジェル）

価格：￥330（税込）

サイズ：女性用フリーサイズ

販売ショップ：ダイソー

乾燥が気になり始めるこれからの季節。特にカカトは見えない部分ではありますが、ゴワつきが気になったり、ひび割れて痛い思いをしたりするので、しっかりとケアしておきたい部分ですよね。

今回ご紹介するのは、そんなかかとのケアにぴったりな、ダイソーの『おうちケアシェニールオープントゥソックス（かかとジェル）』という商品。クリームなどでケアした後に履くだけで、より保湿を促す効果が期待できる靴下です。

筆者が購入した店舗では、美容グッズ売場に陳列されていました。価格は330円（税込）とダイソーの靴下にしては少々お高めですが、これには納得できる理由があります！

まず、注目したいのが素材。外側はベロアよりも手触りが良い、ニット素材を使用しています。

なめらかで柔らかくもっちりとしていて、触っていて気持ちがいいです！

また、裏側のかかと部分にだけジェルコーティングがされていますが、これがこの靴下の最大の特徴。かかとの保湿効果をより高めてくれます！

クリームを塗って履くだけで楽にカカトのケアができる！

ボディクリームやフットケアクリームなど、普段使用しているお好みのクリームをつけてから履くと、より保湿効果が期待できます。

入浴後に脚のマッサージをするタイミングで、かかとのケアをしてから、この靴下を試してみました。

実際に履くと、ジェルコーティングがされているためか若干ひんやりします。

履き口や足先のゴムはきつくなく伸びも良いので、窮屈感を感じずリラックスできますよ。

ボディクリームを塗った後に履くとぬるっとした感覚があり、若干心地が悪い気がしますが、靴下にクリームが吸われず、ぴたっと密着して保湿してくれます。

気になる方は、就寝前のリラックスタイムなどに使用するのがいいかもしれません。

今回はダイソーの『おうちケアシェニールオープントゥソックス（かかとジェル）』をご紹介しました。

普段のケアにプラスするだけで、かかとをより保湿できるので使って損なし！面倒くさがりな筆者にとっては、330円という価格がお得に感じるほど魅力的な商品でした♡

手軽にかかとをケアしたい方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。