バッド・バニーがスーパーボウルのハーフタイムショーに出演する。米国移民・税関執行局（ICE）の摘発を懸念し、米本土でのツアーを避けてきたプエルトリコ出身のラッパーの抜擢は、米社会に新たな火種を投じている。