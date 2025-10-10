ニューストップ > 国内ニュース > 甲子園出場11回の山形・酒田南高校、部員間の暴力行為 2018年にも同… 警察 相談 夏の甲子園 SNS 高校野球 時事ニュース TUY NEWS DIG 甲子園出場11回の山形・酒田南高校、部員間の暴力行為 2018年にも同様事案 2025年10月10日 15時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 春・夏あわせて甲子園に11回出場している山形県の酒田南高校 野球部員がほかの部員に暴力を振るう動画がSNSに投稿されたと分かった 同校では2018年にも野球部で暴力行為があり、春の大会の出場を辞退していた 記事を読む おすすめ記事 「なぜSOSに気づけなかったのか」息子が9歳の頃“2つ年上の男の子”から「性暴力」の被害に 息子を守れなかった母親が抱える自責の念 2025年10月10日 6時17分 「あの頃の水嶋ヒロを返して」2年ぶりの姿にファン悲鳴、変貌を遂げた“投資家”としての顔 2025年10月9日 17時30分 「都道府県魅力度」埼玉県が初めて全国最下位に転落…「うなぎ」「うどん」実は隠れたご当地グルメの宝庫で「ダサいたま」払拭？ 2025年10月9日 11時50分 「まだ残ってたのにふざけんな」ラーメン店でスープを残して20分離席した客、電話で激怒→驚きの結末へ 2025年10月10日 6時0分 日本の産科の内診は世界的には非常識だった…本人の同意なしで行なわれる「産科暴力」ともいわれるその実態 2025年10月10日 7時0分