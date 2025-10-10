県内の高校野球の強豪、酒田南高校野球部の部員が他の部員に暴力を振るう動画がSNSに投稿されていたことが分かりました。高校では調査のために、野球部の活動を休止しています。

【画像】きょうの酒田南高校

酒田南では、2018年にも同じ野球部で暴力行為がありましたが、その経験が生かされませんでした。



高校によりますと、今月7日、SNS上に酒田南高校野球部の寮で撮影されたとみられる動画が合わせて4本投稿されました。



この動画には野球部員が複数人映っていて、部員の1人が別の部員を蹴るなどの暴力をふるう様子もあったということです。





高校側は、今月8日に関係者の問い合わせで事態を把握。 SNS の運営元に削除を依頼し、今は投稿が見られない状態になっているということです。また、高校は動画に映り込んでいた部員らに聞き取り調査を行っていて、調査の間は野球部の活動を一時的に休止しています。高校は、県教育委員会と県 高校野球 連盟に状況を報告するとともに 警察 にも 相談 をしているということで、TUYの取材に対し、「動画が撮影された経緯などを慎重に調査している」とコメントしています。酒田南 高校野球 部は、1997年に 夏の甲子園 に初出場し、春・夏あわせて甲子園に11回出場している 高校野球 の強豪校です。

酒田南では、2018年4月に同じ野球部で2・3年生の複数の部員が1年生1人に集団で暴行する事案が発生し、春の大会の出場を辞退しています。その際は野球部の寮で、3年生2人、2年生5人が1年生1人に対し、胸ぐらをつかんで押し倒したり、叩いたり、傘で足を叩くなどの暴力を振るっていたということです。

■酒田南高校（画像）