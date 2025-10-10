立憲民主党の野田代表は、総理指名選挙の対応をめぐって「基本政策に大きな隔たりがある」として、野党統一候補の一本化に否定的な考えを示す国民民主党に対し、「立憲・国民・連合で結んだ基本政策の合意を忘れているのではないか」などとけん制しました。今月下旬に行われる見通しの総理指名選挙の対応をめぐり、立憲民主党は「野党統一候補が野田代表でなくても受け入れる」との考えを野党各党に伝えています。立憲の呼びかけに