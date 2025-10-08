以前無印良品で販売されていた腕時計に似た商品を、ついにダイソーで発見しました！無印の商品はもう販売されていませんが、当時2万円近くしました。ですが、なんとダイソーは550円（税込）！しかも日常生活防水仕様で、お手頃なのに高スペックなんです♡まさに探していたのはこういう時計！とてもおすすめですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：シンプルデザインウォッチ価格：￥550（税込）使用電池：ボタン電池