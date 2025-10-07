Art Gallery M84は、2025年11月3日(月)より渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84 の第 158 回目の展示として開催される個展。「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」は、単なる写実ではなく、「女性の美に対する理想や憧れ」、そしてその中に潜む狂気や哀しみまでも写し出し、あわせ鏡を覗くような恐ろしさと同時に共感を呼び起こす作品展となる。入場は、成人限定とな