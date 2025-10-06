¥Õ¥§¥ê¥·¥â¡Ê¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬10·î6Æü¡¢¡Ö2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨ËÜ¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¡Ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÃÂÀ¸¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×¡Ê¥Õ¥§¥ê¥·¥â½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÌ¤¸ø³«¥Ú¡¼¥¸²è2¥«¥Ã¥È¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿³¨ËÜºî²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î»³²¼¹ÀÊ¿¤µ¤ó¤¬ºî¡¦³¨¤òÃ´Åö¤·¡¢Á´ÊÔÉÁ¤­²¼¤í¤·¡£¹½ÁÛ3Ç¯¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼