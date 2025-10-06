地下鉄「伏見駅」からすぐの場所にある「Pagina THE ROOF（パージナ・ザ・ルーフ）」は、ルーフトップで楽しむ開放的なビアガーデン。2025年シーズンは10月まで営業予定です。都会の中心にありながら、まるでリゾートにいるかのような雰囲気の中で、手ぶらで炭火焼きバーベキューを楽しむことができます。プランは飲み放題付きの炭火焼BBQを基本に、アラカルトの追加注文も可能