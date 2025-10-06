台風２２号（ハーロン）は、６日１５時には父島の南西にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。その後、勢力を強めながら９日にかけて日本列島に接近し、南の海上でUターンする予想となっています。 【写真を見る】台風22号（ハーロン）最新進路9日にかけ日本列島に接近のおそれ最大瞬間風速65メートル「非常に強い」勢力に発達予想【6日～10日までの雨風シミュレー