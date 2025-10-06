「Kフード」ブームが熱い。韓国の農林畜産食品部によると、今年1月から8月まで集計された農食品輸出額は67億1500万ドル（約1兆28億円）で、前年比5.1％増加し、過去最高を記録した。最近では、グローバルOTTプラットフォームNetflix（ネットフリックス）で配信された韓国ドラマ『暴君のシェフ』が世界的な話題を集めている。作中に登場するパジョン（チヂミ）、コチュジャンバタービビンバ、ほうれん草のテンジャンスープ（味噌汁