グレイ・パーカー・サービス（東京都中央区）が、「キラキラと輝く目」が特徴のアクセサリーぬいぐるみ新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」を発表。第1弾として「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」（全6種）の受注生産の申し込みがウェブショップ「ちいかわマーケット」で10月10日午後6時から開始されます。同社は、「Kiramekko」について、若い世代を中心に、お気に入りのぬいぐるみやマスコットを身につけるというトレンド