【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３日、ＳＮＳへの投稿で、パレスチナ自治区ガザで拘束する全人質の解放に同意するとしたイスラム主義組織ハマスの対応を評価し、「彼らは永続的な平和の準備を受け入れる用意があると信じている」と述べた。イスラエルに対し、「人質を安全かつ迅速に救出できるようにガザへの爆撃を直ちに止めなければならない」と求めた。トランプ氏は３日夜に公表したビデオメッセージでもハ