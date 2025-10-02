逃げたと叩かれるのは必定小泉進次郎農林水産相は10月1日午後、フィリピンの首都マニラで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）+3（日中韓）の農相会合出席のため、成田空港からニノイ・アキノ国際空港へ発った。よって自民党総裁選、最後の地方演説会である2日の大阪市講演会を欠席する。そして1日には、先週の「週刊文春」で明らかになった小泉陣営による「ステマ」問題についての文春砲第2弾と、新手の「週刊新潮」が世上に届い