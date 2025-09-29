9月23日に、40代独身男性の日常を投稿しているYouTubeチャンネル「穴ぐら男の物語」が新規動画を投稿。団地で何気ない生活を営む様子に反響が寄せられている。 （関連：【画像あり】40代独身男性の日常を映す「穴ぐら男の物語」が人気） 「穴ぐら男の物語」は、40代独身男性のささやかな日常を発信しているYouTuber。おもに自分で作った料理や家事など、日々の出来事についてまとめている。最小限のBGMと詩的なナレー