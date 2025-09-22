鈴木祐斗による人気漫画『SAKAMOTO DAYS』が実写映画化され、2026年GWに公開されることが発表された。併せて、主人公・坂本太郎の実写版ビジュアルが公開された。【動画】アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールメインPV原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する鈴木祐斗の大ヒットコミック。