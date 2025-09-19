洋上風力発電バブルがついに弾けた。撤退ドミノが起きるのではないか--。三菱商事が秋田県と千葉県の沖合3海域での洋上風力発電事業から全面撤退したことをきっかけに、業界でこんな観測が広がっている。世界的なインフレや円安による資材調達コストの高騰で、採算確保が見通せない事情は他の海域で事業を計画する企業連合も同様だからだ。実際、「国の大胆な追加支援がなければ、最終投資の決断ができない」（大手エネルギー企業