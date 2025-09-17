朝のやる気が出ないときは、気持ちをきり替える習慣を始めてみませんか。YouTube『B-Flow』でヨガやフィットネスなどを紹介するMarikoさん（43歳）に、1日を心地よく過ごすためのモーニングルーティンをお聞きしました。1：朝ごはんは簡単メニューの3択形式で時短朝食は卵かけご飯、フレンチトースト、トーストと目玉焼きの3択＋フルーツとヨーグルトが定番。【写真】B-Flow・Marikoさんが飲んでいる炭酸水「子どもも自分で食べた