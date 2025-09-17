世界中で1億人以上がシーズン1を視聴し、Prime Video史上最も視聴された作品のTOP3にランクインしたドラマ『フォールアウト』のシーズン2が、12月17日よりPrime Videoにて独占配信されることが決定。日本語ティザー予告、ティザーアート、キャラクターポスター、場面写真も一挙解禁された。【動画】すでにシーズン3も決定『フォールアウト』シーズン2日本語ティザー予告本作は、史上最高のビデオゲームシリーズのひとつとし