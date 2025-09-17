YouTubeチャンネルにて公開された「【経営者必見】最低賃金UPはパートだけの問題じゃない！正社員の給与が違法になるケースとは？」で、社労士のたかこ先生が、10月1日からの最低賃金引き上げがもたらすリスクと注意点について詳しく解説した。 たかこ先生は「10月1日から最低賃金が全国平均63円アップする予定なんだけど、パートアルバイトだけ昇給すればいいと思ってない？」と問いかけ、「パートア