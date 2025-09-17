1． メガトレンド調査の背景2019年、ある大手IT企業が中期経営計画の策定に向けて役員合宿を行った。その討議素材として、弊社は「2025-30年にかけての長期事業環境におけるメガトレンドとICTが解決できる社会課題」という調査レポートを提供した。参考にしたのは以下の代表的な未来予測資料である。 『マッキンゼーが予測する未来』（ダイヤモンド社） 『近未来予測2025』（早川書房） 『メガトレンド2017-2026 ICT融合新産業編