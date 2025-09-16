ヘンリー王子とメーガン妃が、２１日に放送されるＡＢＣニュースのディズニーランド７０周年記念番組「地球上で最も幸せな物語：ディズニーランド７０周年２０／２０特別版」に出演することが分かった。米ピープル誌が１５日、報じた。番組にはウォルト・ディズニー本人と一緒にパークを訪れたことを回想するジュリー・アンドリュースなど、注目すべきゲストが登場。さらに「アナと雪の女王」のオラフの声を担当したジョシュ