株式会社ハスラックは16日、美顔器ブランド「Exidéal（エクスイディアル）」シリーズの新製品として、長年のLED研究の技術を活用した「Exidéal libra（エクスイディアル リブラ）」を発売開始した。本製品は、LEDを美容目的に応用したLED美顔器。特定の光（波長）を肌に照射することで、美容効果を促進する。紫外線を含まない安全な光を使用し、負担が少なく、幅広い年齢層の方が使うことができる。そんな新アイテム「Ex