１台３役の高機能！ LED美顔器「Exidéal libra」が新発売
株式会社ハスラックは16日、美顔器ブランド「Exidéal（エクスイディアル）」シリーズの新製品として、長年のLED研究の技術を活用した「Exidéal libra（エクスイディアル リブラ）」を発売開始した。
本製品は、LEDを美容目的に応用したLED美顔器。特定の光（波長）を肌に照射することで、美容効果を促進する。紫外線を含まない安全な光を使用し、負担が少なく、幅広い年齢層の方が使うことができる。
そんな新アイテム「Exidéal libra」は、顔・首・頭皮の３部位をケアできる１台３役の機能性を実現。さらに、ハンズフリーかつ視界を遮らない設計で、日常生活の中で“ながら美容”が可能となっている。また、独自開発の可動式LEDバーにより、コンパクトでありながら広範囲に照射可能で、使用後はバーを閉じてスッキリ収納できるところもGOOD。
■開発者コメント
――「Exidéal libra」のポイント
「Exidéal libraの最大の特長は、3ゾーンケアとハンズフリー設計の融合です。この組み合わせにより、ユーザーは日常生活の中で効率的かつ包括的なスキンケアを行えます。独自開発の可動式LEDバーは、コンパクトながら広範囲に照射可能。さらに、エクスイディアルシリーズと同様の紫外線を含まない安全なLED光を使用しているため、肌への負担が少なく、幅広い年齢層の方に安心してお使いいただけます。Exidéal libraは、美容ケアの新しい形を提案し、忙しい現代人の美しさをサポートします。
――「Exidéal libra」開発の経緯
Exidéal libraの開発は、多くの方々が美顔器の継続的な使用に困難を感じているという声から始まりました。現代のライフスタイルに合わせた、より使いやすく効果的な美容ケア製品の実現を目指し、開発チームは使いやすさと効果の両立を追求。さまざまな試作と改良を重ねました。特に、ハンズフリーかつ複数の部位や肌悩みに対応できる設計の実現に注力し、その結果、独自の可動式LEDバーという解決策にたどり着きExidéal libraが誕生しました。この製品が、より多くの方々の日々の美容ケアをサポートし、自信と輝きをもたらすことを願っています。
日々の多忙な生活でスキンケアに十分な時間を割けない方や、手軽に本格的なお手入れをしたい方に最適な美顔器となっているので、気になる方はぜひチェックを！
