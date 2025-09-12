夏から秋にかけて、ピンクや白の大輪をつけるフヨウの花が、大分県杵築市の寺で見頃を迎えています。 【写真を見る】宗玄寺で400本のフヨウの花が咲き誇る恵みの雨で一斉開花大分・杵築市 フヨウの花は、花びらが薄くふんわりとしていて、優し気な姿が特徴です。杵築市溝井にある妙高山宗玄寺では、30年ほど前からフヨウを植え始め、現在ではおよそ400本まで増えています。 今年は夏場に雨が少なかったため、開花がやや