½¡¸¼»û¤Ç400ËÜ¤Î¥Õ¥è¥¦¤Î²Ö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¡¡·Ã¤ß¤Î±«¤Ç°ìÀÆ³«²Ö¡¡ÂçÊ¬¡¦µÏÃÛ»Ô¡¡¡¡
²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤äÇò¤ÎÂçÎØ¤ò¤Ä¤±¤ë¥Õ¥è¥¦¤Î²Ö¤¬¡¢ÂçÊ¬¸©µÏÃÛ»Ô¤Î»û¤Ç¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥è¥¦¤Î²Ö¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤¬Çö¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¥¤·µ¤¤Ê»Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£µÏÃÛ»Ô¹Â°æ¤Ë¤¢¤ëÌ¯¹â»³½¡¸¼»û¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¥Õ¥è¥¦¤ò¿¢¤¨»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½400ËÜ¤Þ¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï²Æ¾ì¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢³«²Ö¤¬¤ä¤äÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î·Ã¤ß¤Î±«¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÀÆ¤Ë²Ö¤¬ºé¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥è¥¦¤Î²Ö¤Ï¡¢Ä«ºé¤¤¤ÆÍ¼Êý¤Ë¤Ï¤·¤Ü¤à°ìÆü²Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¡¹¤È³«²Ö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï8Ê¬ºé¤¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥¹¥¤¥Õ¥è¥¦¡×¤Ï¡¢Ä«¤ÏÇò¤¤²Ö¤¬Ãë¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¤Ø¤È¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÏÃÛ»Ô¤Î½¡¸¼»û¤Ëºé¤¯¥Õ¥è¥¦¤Î²Ö¤Ï¡¢9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«º¢¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£