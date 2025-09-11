13歳未満の子どもにスマートフォンをもたせると、将来的に心の健康が損なわれるリスクがあることが最新の研究でわかった。自殺願望や攻撃性の増加、現実感の喪失につながる傾向にあることから、研究者たちは飲酒や喫煙と同様の規制も提言している。