11日から横尾ファーム打撃コーチが1軍に合流日本ハムは10日、前日の試合でバットが頭に当たり負傷した八木裕打撃コーチが、札幌市内の病院で診察と精密検査を受け、1週間程度入院すると発表した。9日に行われたソフトバンク戦（エスコンフィールド）で、折れたバットが頭部に直撃するアクシデントに見舞われた。同戦の8回、ソフトバンクの近藤健介外野手がスイングした際、折れたバットが日本ハムベンチに飛び込み、八木コーチ