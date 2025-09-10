ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が10日、X（旧ツイッター）を更新。電話をかけてきた第三者に対し、怒りをあらわにした。「なんでLINEで済む案件をわざわざ電話してくんのかね」と一文投稿。電話内容についての記述はなかった。堀江氏は突然の電話に対し、自著や自身のSNSなどで嫌悪感を表明してきた。自分の時間を奪うものとして「時間」を挙げ、堀江氏自身は「電話に出ないキャラ」を確立しているという。堀江氏の投稿に