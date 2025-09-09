ノッティンガム・フォレストは現地9日、新監督としてアンジェ・ポステコグルー氏を迎え入れたと発表した。前日にヌーノ・エスピリト・サント監督の解任を発表したノッティンガム・フォレストは、後任として昨季までトッテナムで指揮を執っていたポステコグルー監督を招へい。2019年には横浜F・マリノスでJ1制覇を成し遂げた同指揮官について、クラブの公式Xで次のように紹介されている。「ポステコグルーは25年以上にわたり監督業