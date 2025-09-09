ノッティンガム・フォレストは現地9日、新監督としてアンジェ・ポステコグルー氏を迎え入れたと発表した。



前日にヌーノ・エスピリト・サント監督の解任を発表したノッティンガム・フォレストは、後任として昨季までトッテナムで指揮を執っていたポステコグルー監督を招へい。2019年には横浜F・マリノスでJ1制覇を成し遂げた同指揮官について、クラブの公式Xで次のように紹介されている。





「ポステコグルーは25年以上にわたり監督業を務めており、定期的にトップレベルで競争をし、トロフィーを獲得した経験を持ってトレントサイドにやってくる。ブリスベン・ロアーと横浜F・マリノスで非常に成功したシーズンを過ごし、両クラブでリーグ優勝を果たした後、2021年6月にセルティックの監督に就任。グラスゴーでの成功した在任期間ではポステコグルーはスコットランドでの初年度に国内2冠を達成し、2年目には3冠を獲得し、202年のFIFA世界最監督賞にノミネートされた。イングランドに移り、トッテナム・ホットスパーの監督に就任したポステコグルーは、初年度に5位でフィニッシュし、2024-25シーズンスパーズを17年ぶりの主要トロフィーであるヨーロッパリーグ優勝に導き、チャンピオンズリーグ出場権を獲得した」J1優勝を経てからも輝かしいキャリアを送るポステコグルー監督。昨季のプレミアリーグでは厳しいシーズンとなったが、ノッティンガム・フォレストでリベンジを期す。