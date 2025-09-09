インタビューに答える日本商工会議所の小林健会頭日本商工会議所の小林健会頭（76）が9日までに共同通信のインタビューに応じ、2020年代に全国平均時給を1500円とする最低賃金の政府目標を巡り、引き上げの速度に懸念を表明した。現行のペースなら地方企業の収益が圧迫され「政令指定都市以外の地方で（商業インフラの）破綻が起きてくる可能性がある」と述べた。47都道府県の25年度改定額は全国平均が現行から66円増え過去最