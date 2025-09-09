本拠地に戻ってロッキーズ3連戦がスタート【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば2戦連続で、リーグトップに追いつく。大谷は7日（同8日）の敵地オリオールズ戦では菅野から2打席連発をマーク。48本塁打でリーグトップのシュワーバーまで1本差に迫った。ドジャースは同戦で連敗が5でス