本拠地に戻ってロッキーズ3連戦がスタート

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場する。本塁打が出れば2戦連続で、リーグトップに追いつく。

大谷は7日（同8日）の敵地オリオールズ戦では菅野から2打席連発をマーク。48本塁打でリーグトップのシュワーバーまで1本差に迫った。ドジャースは同戦で連敗が5でストップ。本拠地に戻り、勝ち星を積み重ねられるか。

先発はタイラー・グラスノー投手が務める。5日（同6日）の敵地・オリオールズ戦に先発予定だったが背中の張りで登板を回避。大谷が急遽先発マウンドに上がっていた。

また、「4番・三塁」で通算212本塁打の長距離砲マックス・マンシー内野手が復帰。8月15日（同16日）に右腹斜筋の痛みで負傷者リスト入りしていたが、マイナーでの調整を経て約3週間ぶりに戻ってきた。

ロッキーズはドーランダーが先発予定。今季はここまで2勝12敗、防御率6.77となっている。大谷は6月24日（同25日）の試合で初めて対戦し、2打数1安打1四球だった。（Full-Count編集部）