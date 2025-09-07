リスト・ハンガリー文化センターでは、旅する刺繡展をコンセプトに「ハンガリーへの想い〜日本から紡いだ40年の軌跡〜」展覧会を9月10日（水）〜11月28日（金）の会期で開催する。本展では、ハンガリー刺繍に40年以上携わる伊東京子さんをはじめ、長年にわたってハンガリーへの想いを針と糸に込めてきた、「繍の和」のメンバー14名による約50点の刺繍作品を展示する。ひと針、ひと針に込められた情熱と憧れ。色鮮やかなカロ