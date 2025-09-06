俳優の佐々木蔵之介が６日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。佐々木は「ゲストの旅」でルーマニアを旅した。同番組に５回目の登場となった佐々木はスタジオで今回のルーマニアでのロケを「行ったというよりか僕がいたんです」と切り出すと「旅サラダが来てくださって。僕、ルーマニアというところにいてて。住んでいたんです、ほぼ２か月」と明かした