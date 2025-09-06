運動しても痩せない。食事制限は続かない。減量に必要なのは「食欲」を管理することだった――。肥満大国・米英で「ダイエットの幻想を暴く一冊」「食べ過ぎの本当の理由がわかった！」と称賛されているのが『食欲の攻略書 なぜ私たちは食べ過ぎてしまうのか』（アンドリュー・ジェンキンソン著、岩田佳代子訳）だ。著者は2000人以上の肥満患者を診てきた、食道や胃の世界的権威にして減量手術の名医。肥満は単なるカロリー計算や