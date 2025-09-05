本州を横断した台風１５号の影響で、５日は西日本から東日本の太平洋側を中心に広範囲で大雨となり、静岡県では突風が発生した。同県牧之原市や吉田町などで住宅の屋根が飛ばされたり、車が横転したりする被害が出て、県などによると２５人が重軽傷を負った。気象庁によると、台風は５日未明、高知県に上陸し、本州の太平洋側を東へ進んだ。静岡県と神奈川県では昼過ぎから夕方にかけて、短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発