昨年は9月5日の広島戦で200万人突破■DeNA ー ヤクルト（5日・横浜）DeNAは5日、本拠地・横浜スタジアムでのヤクルト戦で観客動員数が200万人を突破したことを発表した。ハマスタでは今季60試合目。昨年樹立した62試合での球団最速記録を更新した。2023年は主催試合63試合目で200万人を突破し、2019年を1試合上回って最速での“大台”を突破。そして昨シーズンは9月5日の広島戦で、62試合目でクリアしていた。今季は前年の記録