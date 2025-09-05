¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Çー¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£¸åÈ¾ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸½ºß3°Ì¡£2°ÌÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï3¡£J2¼«Æ°¾º³Ê·÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤­¤¿Ãæ¡¢6Æü¡¢¥Ûー¥àÇòÇÈ¤Ç¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°Àá¡¢¥¢¥¦¥¨ー¤ÎÊ¡ÅçÀï¤Ç2ÂÐ1¤Ç¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥é¥¹¥È¥×¥ìー¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢5Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤Þ