サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けするフライデーユナイテッドです。後半戦負けなしの鹿児島ユナイテッドは現在3位。2位栃木シティとの勝ち点差は3。J2自動昇格圏が見えてきた中、6日、ホーム白波で高知ユナイテッドSCと戦います。



ユナイテッドは前節、アウエーの福島戦で2対1でリードしていながら後半アディショナルタイムのラストプレーで同点に追いつかれ、5連勝を逃しました。





(鹿児島ユナイテッドFC 広瀬健太選手)「前節のラストプレーで悔しい思いをした。これを繰り返してはいけない。この悔しさを今週の試合にぶつけたい」前節、2対2で終わった福島戦。2点をアシストをした山口卓己選手は、ユナイテッドが目指す90分間走り続けるサッカーが結果として表れていると感じています。(鹿児島ユナイテッドFC 山口選手卓己選手）「ベースとしてやってきた『戦う』『走る』部分が1つレベルアップした。そこで圧倒できれば負ける試合はない」ユナイテッドは現在3位ですが、2位栃木シティとの勝ち点差は3。J2自動昇格圏の2位以内が見えてきました。後半戦、5試合負けなしのユナイテッド。６日の相手は、14位の高知です。(鹿児島ユナイテッドFC 小林亮ヘッドコーチ)「高知ユナイテッドは、ハードワークするチーム。自分たちがやるべきところを整理して戦いたい」6日のホーム戦、高知ユナイテッドSCとのユナイテッドダービーは白波スタジアムで午後7時、キックオフです。