大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀が3日（水）、韓国出身のナム・ウンビンコーチ（24）が研修コーチとして加入することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 今回の加入は韓国バレーボール連盟（KOVO）のコーチングプログラムの研修として行われている。加入が発表されたウンビンコーチは現役時代にリベロを務めており、2018-19シーズン